Абрамова (Абрамова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Иосиф
Мать: Наталья Федотова
Рождение ребёнка
15.12.1886
Сын: Абрамов Стефан
Отец ребёнка: Абрамов Никита
Рождение ребёнка
22.01.1888
Дочь: Абрамова Ксения
Отец ребёнка: Абрамов Никита
Рождение ребёнка
08.02.1898
Дочь: Абрамова Марфа
Отец ребёнка: Абрамов Никита
Рождение ребёнка
13.02.1900
Дочь: Абрамова Ефросинья
Отец ребёнка: Абрамов Никита
Рождение ребёнка
06.10.1901
Дочь: Абрамова Пелагея
Отец ребёнка: Абрамов Никита
Рождение ребёнка
17.01.1907
Сын: Абрамов Максим
Отец ребёнка: Абрамов Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Никита
Смерть
Неизвестно