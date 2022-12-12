Абрамова (Абрамова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Абрамова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Иосиф

Мать: Наталья Федотова

Рождение ребёнка
15.12.1886

Сын: Абрамов Стефан

Отец ребёнка: Абрамов Никита

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.01.1888

Дочь: Абрамова Ксения

Отец ребёнка: Абрамов Никита

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.02.1898

Дочь: Абрамова Марфа

Отец ребёнка: Абрамов Никита

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.02.1900

Дочь: Абрамова Ефросинья

Отец ребёнка: Абрамов Никита

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.10.1901

Дочь: Абрамова Пелагея

Отец ребёнка: Абрамов Никита

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.01.1907

Сын: Абрамов Максим

Отец ребёнка: Абрамов Никита

Труновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Никита

Смерть
Неизвестно
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