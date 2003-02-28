Денисов Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Григорий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1896

Дата смерти

04.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1896

Отец: Денисов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1925

Сын: Денисов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Денисова Мария Васильевна

Орловская обл, Шаблыкинский район, деревня Шаблыкино
Рождение ребёнка
03.08.1928

Сын: Денисов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Денисова Мария Васильевна

Смерть
04.05.1976
г. Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Москва
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