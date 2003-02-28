Денисов Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1896
Дата смерти04.05.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1896
Отец: Денисов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1925
Сын: Денисов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Денисова Мария Васильевна
Орловская обл, Шаблыкинский район, деревня Шаблыкино
Рождение ребёнка
03.08.1928
Мать ребёнка: Денисова Мария Васильевна
Смерть
04.05.1976
г. Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Москва