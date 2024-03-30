Боргвардт (Николаева) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
До 1910
Рождение ребёнка
06.05.1911 ст.
Дочь: Борхвардт (Борхвардт) Нина Карловна
Отец ребёнка: Борхвардт (Borgwardt) Карл (Carl Michael Theodor) Фридрихович
Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
Неизвестно