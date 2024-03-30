Боргвардт (Николаева) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боргвардт (Николаева) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борхвардт (Borgwardt) Карл (Carl Michael Theodor) Фридрихович

Бракосочетание
До 1910

Муж: Борхвардт (Borgwardt) Карл (Carl Michael Theodor) Фридрихович

Рождение ребёнка
06.05.1911 ст.

Дочь: Борхвардт (Борхвардт) Нина Карловна

Отец ребёнка: Борхвардт (Borgwardt) Карл (Carl Michael Theodor) Фридрихович

Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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