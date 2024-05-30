Савонькина Василиса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савонькина Василиса Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1916

Дочь: Савонькина Мария Семеновна

Отец ребёнка: Савонькин Семен Семенович

Рождение ребёнка
05.02.1923

Сын: Савонькин Сергей Семенович

Отец ребёнка: Савонькин Семен Семенович

Смерть
Неизвестно

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