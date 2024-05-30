Савонькина Василиса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1916
Дочь: Савонькина Мария Семеновна
Отец ребёнка: Савонькин Семен Семенович
Рождение ребёнка
05.02.1923
Сын: Савонькин Сергей Семенович
Отец ребёнка: Савонькин Семен Семенович
Смерть
Неизвестно