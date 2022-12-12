Талдыкина Евфросинья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1883 ст.
Сын: Талдыкин Кирилл
Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
08.11.1884 ст.
Сын: Талдыкин Виктор Тимофеевич
Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
06.09.1890 ст.
Сын: Талдыкин Захар Тимофеевич
Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
02.12.1892 ст.
Сын: Талдыкин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
07.12.1894 ст.
Сын: Талдыкин Антон Тимофеевич
Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
15.12.1896 ст.
Сын: Талдыкин Василий
Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.
Дочь: Талдыкина Фекла Тимофеевна
Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
31.05.1901 ст.
Дочь: Талдыкина Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно