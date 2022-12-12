Талдыкина Евфросинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Евфросинья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1883 ст.

Сын: Талдыкин Кирилл

Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Филиппович

Рождение ребёнка
08.11.1884 ст.

Сын: Талдыкин Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Филиппович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.09.1890 ст.

Сын: Талдыкин Захар Тимофеевич

Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Филиппович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.12.1892 ст.

Сын: Талдыкин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Филиппович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.12.1894 ст.

Сын: Талдыкин Антон Тимофеевич

Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Филиппович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.12.1896 ст.

Сын: Талдыкин Василий

Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Филиппович

Рождение ребёнка
01.06.1899 ст.

Дочь: Талдыкина Фекла Тимофеевна

Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Филиппович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.05.1901 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Талдыкин Тимофей Филиппович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Тимофей Филиппович

Смерть
Неизвестно
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