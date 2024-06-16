Бармина Зоя Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бармин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1939
Сын: Дерюгин Виталий Леонидович
Отец ребёнка: Дерюгин Леонид Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область