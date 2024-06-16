Бармина Зоя Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бармина Зоя Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бармин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1939

Сын: Дерюгин Виталий Леонидович

Отец ребёнка: Дерюгин Леонид Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область

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