Чумакова (Квитко) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Квитко) Нина Николаевна

Место рождения

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

24.05.1925

Дата смерти

16.12.1999

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1925

Отец: Квитко Николай Иванович

Мать: Квитко Татьяна Михайловна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
14.10.1947

Муж: Чумаков Пётр Дмитриевич

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
08.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чумаков Пётр Дмитриевич

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чумаков Пётр Дмитриевич

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
16.12.1999
Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
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