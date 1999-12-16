Чумакова (Квитко) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.05.1925
Дата смерти16.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1925
Отец: Квитко Николай Иванович
Бракосочетание
14.10.1947
Рождение ребёнка
08.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чумаков Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чумаков Пётр Дмитриевич
Смерть
16.12.1999