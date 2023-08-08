Пупонин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупонин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Шавелкина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Пупонина Прасковья

Рождение ребёнка
17.12.1928

Дочь: Прилепская Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Пупонина Прасковья

Рождение ребёнка
02.05.1940

Дочь: Пупонина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Пупонина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Величкина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Пупонина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Худякова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Пупонина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пупонин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Пупонина Прасковья

Смерть
1942
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