Пупонин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Шавелкина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Пупонина Прасковья
Рождение ребёнка
17.12.1928
Дочь: Прилепская Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Пупонина Прасковья
Рождение ребёнка
02.05.1940
Дочь: Пупонина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Пупонина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Величкина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Пупонина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Худякова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Пупонина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пупонин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Пупонина Прасковья
Смерть
1942