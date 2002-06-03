Смехов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1923
Дата смерти03.06.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1947
Сын: Смехов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Смехова (Ведяхина) Александра Карповна
Рождение ребёнка
02.09.1948
Дочь: Скрябина (Смехова) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Смехова (Ведяхина) Александра Карповна
Рождение ребёнка
26.10.1955
Мать ребёнка: Смехова (Ведяхина) Александра Карповна
Смерть
03.06.2002