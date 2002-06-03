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Смехов Алексей Васильевич

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Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

17.03.1923

Дата смерти

03.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смехова (Ведяхина) Александра Карповна

Рождение ребёнка
07.05.1947

Сын: Смехов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Смехова (Ведяхина) Александра Карповна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1948

Дочь: Скрябина (Смехова) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Смехова (Ведяхина) Александра Карповна

Рождение ребёнка
26.10.1955

Сын: Смехов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Смехова (Ведяхина) Александра Карповна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
03.06.2002
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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