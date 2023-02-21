Пьяных Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьяных Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1984

Отец: не указан

Мать: Пьяных Мария Ивановна

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