Капченко (Киршина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капченко (Киршина) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Киршин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1913 ст.

Сын: Капченко Борис Александрович

Отец ребёнка: Капченко Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.08.1914 ст.

Сын: Капченко Иван Александрович

Отец ребёнка: Капченко Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капченко Александр Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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