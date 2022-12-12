Капченко (Киршина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Киршин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1913 ст.
Сын: Капченко Борис Александрович
Отец ребёнка: Капченко Александр Николаевич
Рождение ребёнка
22.08.1914 ст.
Сын: Капченко Иван Александрович
Отец ребёнка: Капченко Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно