Арсеньев Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения23.10.1789
Дата смерти11.12.1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1789
Место жительства
С 1799
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1806
Место жительства
С 1810
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
11.12.1865
Место жительства
По 1865