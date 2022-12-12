Арсеньев Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньев Константин Иванович

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Место рождения

Мироханово, Алешковская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

23.10.1789

Дата смерти

11.12.1865

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Мироханово, Алешковская волость, Чухломский уезд
Место жительства
С 1789
Мироханово, Алешковская волость, Чухломский уезд
Место жительства
С 1799
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1806
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1810
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
11.12.1865
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1865
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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