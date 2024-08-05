Шмилык Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Шмилык Андрей
Рождение ребёнка
23.01.1879
Дочь: (Шмилык) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.12.1881
Мать ребёнка: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.10.1883
Мать ребёнка: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.12.1886
Дочь: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.09.1889
Дочь: (Шмилык) Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.01.1892
Дочь: (Шмилык) Марина Ивановна
Мать ребёнка: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.05.1894
Дочь: (Шмилык) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.07.1897
Мать ребёнка: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно