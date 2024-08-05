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Шмилык Иван Андреевич

Место рождения

Ямна Гурна

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Шмилык Андрей

Мать: Шмилык (Хамадык) Мария Петровна

Рождение ребёнка
23.01.1879

Дочь: (Шмилык) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.12.1881

Сын: Шмилык Павел Иванович

Мать ребёнка: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.10.1883

Сын: Шмилык Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.12.1886

Дочь: Килочко (Шмилык) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.09.1889

Дочь: (Шмилык) Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.01.1892

Дочь: (Шмилык) Марина Ивановна

Мать ребёнка: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.05.1894

Дочь: (Шмилык) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.07.1897

Сын: Шмилык Михаил Иванович

Мать ребёнка: Шмилык (Попович) Екатерина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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