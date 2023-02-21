Рождественская Феодосия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1915
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Рождественский Иван Андреевич
Рождение ребёнка
27.03.1927
Дочь: Конорева Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Рождественский Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Фентисово, Золотухинский муниципальный район, Курская область