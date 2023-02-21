Рождественская Феодосия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественская Феодосия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1915

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Рождественский Иван Андреевич

Тишино, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.03.1927

Дочь: Конорева Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Рождественский Иван Андреевич

Тишино, Золотухинский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Фентисово, Золотухинский муниципальный район, Курская область
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