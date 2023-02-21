Редкова (Никишина) Марфа Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 18.09.1897
Сын: Редков Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Редков Дмитрий Кириллович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Редков Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Редков Дмитрий Кириллович
Курская обл., Кореневский р-н, д. Гагариловка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982