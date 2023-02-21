Редкова (Никишина) Марфа Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редкова (Никишина) Марфа Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 18.09.1897

Сын: Редков Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Редков Дмитрий Кириллович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Редков Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Редков Дмитрий Кириллович

Курская обл., Кореневский р-н, д. Гагариловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Редков Дмитрий Кириллович

Смерть
1982
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