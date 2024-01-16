Сергеев Василий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо ?.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1935
Дочь: Прошина (Сергеева) Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Цветкова (Смирнова) Александра Антоновна
Воймирово, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Около ?.10.1941
Ржев, город Ржев, Тверская область