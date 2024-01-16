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Сергеев Василий

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около ?.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.05.1935

Дочь: Прошина (Сергеева) Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Цветкова (Смирнова) Александра Антоновна

Воймирово, Бубновская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Около ?.10.1941
Ржев, город Ржев, Тверская область

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