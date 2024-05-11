(Флеер) Любовь Борисовна
Место рождения
Дата рождения10.08.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1904 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 331 - Актовые записи Стрелковской, Усть-Тунгусской, Городищенской, Верхнеподг... Показать все
Крещение
16.08.1904 ст.
Таинство совершил Стреловской Петропавловской церкви священник Евгений Синев. | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Де... Показать все
Смерть
Неизвестно