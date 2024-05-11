(Флеер) Любовь Борисовна 10.08.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Флеер) Любовь Борисовна

Место рождения

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

10.08.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1904 ст.

Отец: Флеер Борис (Бер) Федорович (Фишелевич)

Мать: Флеер (Варникова) Юлия Карловна

Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 331 - Актовые записи Стрелковской, Усть-Тунгусской, Городищенской, Верхнеподг... Показать все
Крещение
16.08.1904 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Таинство совершил Стреловской Петропавловской церкви священник Евгений Синев. | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Де... Показать все
Смерть
Неизвестно

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