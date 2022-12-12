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Толкачев Илларион Гаврилович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Толкачев Гавриил Иванович

Мать: Толкачева Марфа Степановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Толкачев Семен-старший Илларионович

Мать ребёнка: Толкачева Анастасия Васильевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Толкачев Семен-младший Илларионович

Мать ребёнка: Толкачева Анастасия Васильевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Толкачев Алексей Илларионович

Мать ребёнка: Толкачева Анастасия Васильевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Толкачев Василий Илларионович

Мать ребёнка: Толкачева Анастасия Васильевна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкачева Анастасия Васильевна

Смерть
1836
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