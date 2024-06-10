Малахова (Локтионова) Ольга Сергеевна 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малахова (Локтионова) Ольга Сергеевна

Место рождения

Никольск, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Локтионов Сергей

Мать: не указана

Никольск, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малахов Максим Иванович

Никольск, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Алексей Максимович

Отец ребёнка: Малахов Максим Иванович

Никольск, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Куралапник (Малахов) Неонила Максимовна

Отец ребёнка: Малахов Максим Иванович

Никольск, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Малахов Борис Максимович

Отец ребёнка: Малахов Максим Иванович

Никольск, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
1988

Муж: Малахов Максим Иванович

Смерть
Неизвестно

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