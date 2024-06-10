Малахова (Локтионова) Ольга Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Локтионов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малахов Максим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Алексей Максимович
Отец ребёнка: Малахов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Куралапник (Малахов) Неонила Максимовна
Отец ребёнка: Малахов Максим Иванович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Малахов Максим Иванович
Бракосочетание
1988
Смерть
Неизвестно