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Pankovskiy Karol

Место рождения

Lyutarka, USSR

Дата рождения

1909

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Жена

Дети

1934 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Pankovskiy Stanislav

Мать: Pankovskaya Marina

Lyutarka, USSR
Рождение ребёнка
01.07.1934

Дочь: Gorbaneva Yanina

Мать ребёнка: Pankovskaya Staska

Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Pankovskiy Vladimir

Мать ребёнка: Pankovskaya Staska

Рождение ребёнка
04.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pankovskaya Staska

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Pankovskaya Staska

Смерть
Около 1938
Lugansk, Ukraine/Russia
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