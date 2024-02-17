Pankovskiy Karol
Место рожденияLyutarka, USSR
Дата рождения1909
Дата смертиОколо 1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Pankovskiy Stanislav
Мать: Pankovskaya Marina
Lyutarka, USSR
Рождение ребёнка
01.07.1934
Дочь: Gorbaneva Yanina
Мать ребёнка: Pankovskaya Staska
Рождение ребёнка
01.01.1936
Сын: Pankovskiy Vladimir
Мать ребёнка: Pankovskaya Staska
Рождение ребёнка
04.04.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Pankovskaya Staska
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Pankovskaya Staska
Смерть
Около 1938
Lugansk, Ukraine/Russia