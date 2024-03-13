Шмат (Поменяйло) Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмат (Поменяйло) Маргарита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1963 г.р.

Дети

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1986

Дочь: Шмат Кира Сергеевна

Отец ребёнка: Шмат Сергей Иванович

Ланная, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.08.1989

Дочь: Шмат Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Шмат Сергей Иванович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмат Сергей Иванович

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