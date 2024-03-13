Шмат (Поменяйло) Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1986
Дочь: Шмат Кира Сергеевна
Отец ребёнка: Шмат Сергей Иванович
Ланная, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.08.1989
Дочь: Шмат Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Шмат Сергей Иванович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмат Сергей Иванович