Русецкий Григорий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Русецкая) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Изох (Русецкая) Софья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русецкий Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Изох (Русецкая) Софья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русецкий Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Изох (Русецкая) Софья Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русецкий Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Изох (Русецкая) Софья Романовна