Прокофьев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Круглова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокофьева Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Круглова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
03.07.1927

Сын: Прокофьев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Круглова Евгения Ивановна

Смерть
Неизвестно

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