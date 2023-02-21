Павлов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апександра
Мать ребёнка: Павлова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Леонид
Мать ребёнка: Павлова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вапентина
Мать ребёнка: Павлова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Павлова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Павлова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Зинаида