Павлов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апександра

Мать ребёнка: Павлова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Леонид

Мать ребёнка: Павлова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вапентина

Мать ребёнка: Павлова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Павлова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Павлова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Зинаида

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