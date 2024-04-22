Анна Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Тихон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Никита Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Михайло Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Смерть
Неизвестно