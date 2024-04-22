Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеева

Место рождения

Окулово, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1756

Сын: Тихон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Никита Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Окулово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1766

Сын: Михайло Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Окулово, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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