Козлов Кириллов Иван Меньшой
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Кириллов Тихон
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Анна Ивановна Первая Жена
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Анна Ивановна Первая Жена
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Кириллов Гаврила
Мать ребёнка: Авдотья Степановна Вторая Жена
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Кириллов Кондратий
Мать ребёнка: Авдотья Степановна Вторая Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно