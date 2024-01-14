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Козлов Кириллов Иван Меньшой

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Кириллов Тихон

Мать: Кириллова Домна Феоктистовна

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Анна Ивановна Первая Жена

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Козлов Кириллов Поликарп

Мать ребёнка: Анна Ивановна Первая Жена

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Кириллов Гаврила

Мать ребёнка: Авдотья Степановна Вторая Жена

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Кириллов Кондратий

Мать ребёнка: Авдотья Степановна Вторая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Степановна Вторая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна Первая Жена

Смерть
Неизвестно
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