(Гущина) Дарья Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гущина) Дарья Клементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Клементий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Гущин Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Гущин Матвей Григорьевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Гущин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Гущин Матвей Григорьевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Гущин Матвей Матвеевич

Отец ребёнка: Гущин Матвей Григорьевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ананьева (Гущина) Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Гущин Матвей Григорьевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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