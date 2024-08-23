(Гущина) Дарья Клементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Клементий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Гущин Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Гущин Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Гущин Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ананьева (Гущина) Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Гущин Матвей Григорьевич
Смерть
Неизвестно