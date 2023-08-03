Смирнова (Атарщикова) Ольга Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Андрей
Рождение ребёнка
25.07.2018
Сын: Смирнов Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Смирнов Андрей
Рождение ребёнка
25.07.2018
Сын: Смирнов Арсений Андреевич
Отец ребёнка: Смирнов Андрей