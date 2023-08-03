Смирнова (Атарщикова) Ольга Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Атарщикова) Ольга Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Андрей

Рождение ребёнка
25.07.2018

Сын: Смирнов Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Смирнов Андрей

Рождение ребёнка
25.07.2018

Сын: Смирнов Арсений Андреевич

Отец ребёнка: Смирнов Андрей

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