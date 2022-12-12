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Сотников Григорий Прокофьевич

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Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Сотников Прокофий Устинович

Мать: Сотникова Евдокия Терентьевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Сотников Емельян Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Сотников Фетис Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Сотников Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Сотников Евдоким Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1802
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