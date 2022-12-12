Сотников Григорий Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Рождение ребёнка
1768
Сын: Сотников Емельян Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Сотников Фетис Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Сотников Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Сотников Евдоким Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1802