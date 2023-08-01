Боровик Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1958
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1958
Отец: Лысак Михаил Петрович
Мать: Лысак Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахмедзянова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Черепанов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слëзкина Виктория Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боровик Александр Андреевич