Боровик Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровик Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1958

Отец: Лысак Михаил Петрович

Мать: Лысак Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахмедзянова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Черепанов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слëзкина Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боровик Александр Андреевич

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