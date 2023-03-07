Янютин Порфирий Федотович
Место рождения
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1897 ст.
Дочь: Фролова Вера Порфирьевна
Мать ребёнка: Янютина Надежда Трофимовна
Рождение ребёнка
19.04.1905
Мать ребёнка: Янютина Надежда Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно