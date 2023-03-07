Янютин Порфирий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янютин Порфирий Федотович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1897 ст.

Дочь: Фролова Вера Порфирьевна

Мать ребёнка: Янютина Надежда Трофимовна

Рождение ребёнка
19.04.1905

Сын: Янютин Иван Порфирьевич

Мать ребёнка: Янютина Надежда Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янютина Надежда Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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