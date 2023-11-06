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Захарова Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1952

Отец: Леденёв Иван Федорович

Мать: Леденёва Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
01.08.1974

Дочь: Сиченко Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Захаров Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
10.03.1984

Сын: Захаров Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
12.10.1985

Сын: Захаров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Михаил Анатольевич

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