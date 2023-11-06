Захарова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1952
Отец: Леденёв Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.08.1974
Дочь: Сиченко Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил Анатольевич
Рождение ребёнка
10.03.1984
Сын: Захаров Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Захаров Михаил Анатольевич
Рождение ребёнка
12.10.1985
Сын: Захаров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Захаров Михаил Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно