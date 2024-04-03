Мишенина Елена
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мишенин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Мишенин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мишенина Агафья Михайловнв
Отец ребёнка: Мишенин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Мишенин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Мишенин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мишенина Агрипина Михайловна
Отец ребёнка: Мишенин Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно