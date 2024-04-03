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Мишенина Елена

Место рождения

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Новотроицкая, Изобильненский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишенин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишенин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мишенин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Мишенин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мишенина Агафья Михайловнв

Отец ребёнка: Мишенин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Мишенин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Мишенин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мишенина Агрипина Михайловна

Отец ребёнка: Мишенин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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