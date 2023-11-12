Ерофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Ерофеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1844

Сын: Ерошенок Никандр Ерофеевич

Мать ребёнка: не указана

Лопатово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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