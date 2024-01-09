Митькина Алёна Юрьевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1990
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
30.06.2012
Муж: не указан
Рождение ребёнка
11.03.2014
Дочь: Матющенко Диана Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.01.2016
Сын: Матющенко Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.07.2022
Сын: Матющенко Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан