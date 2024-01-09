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Митькина Алёна Юрьевна

Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

08.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1990

Отец: Митькин Юрий Витальевич

Мать: Митькина Ольга Валентиновна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матющенко Дмитрий Игоревич

Бракосочетание
30.06.2012

Муж: не указан

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
11.03.2014

Дочь: Матющенко Диана Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.01.2016

Сын: Матющенко Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.07.2022

Сын: Матющенко Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

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