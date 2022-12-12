Баранова (Лосева) Анастасия Давыдовна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти07.06.1943
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Лосев Давыд Андреевич
Мать: Лосева Наталья Моисеевна
Рождение ребёнка
04.12.1938
Дочь: Андрианова Тамара Павловна
Отец ребёнка: Баранов Павел Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Танкеева Вера Павловна
Отец ребёнка: Баранов Павел Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лябихова Надежда Павловна
Отец ребёнка: Баранов Павел Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кужель Мария Павловна
Отец ребёнка: Баранов Павел Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1943
Омск, город Омск, Омская область