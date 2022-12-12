Баранова (Лосева) Анастасия Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Лосева) Анастасия Давыдовна

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Место рождения

Преображенка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

07.06.1943

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Лосев Давыд Андреевич

Мать: Лосева Наталья Моисеевна

Преображенка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
04.12.1938

Дочь: Андрианова Тамара Павловна

Отец ребёнка: Баранов Павел Степанович

Тины, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Танкеева Вера Павловна

Отец ребёнка: Баранов Павел Степанович

Преображенка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лябихова Надежда Павловна

Отец ребёнка: Баранов Павел Степанович

Тины, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кужель Мария Павловна

Отец ребёнка: Баранов Павел Степанович

Преображенка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Павел Степанович

Смерть
07.06.1943
Омск, город Омск, Омская область
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