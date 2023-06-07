Прасол Раиса Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1938
Дата смерти07.06.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Галина Александровна
Отец ребёнка: Прасол Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прасол Виталий Александрович
Отец ребёнка: Прасол Александр Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.2023