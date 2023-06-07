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Прасол Раиса Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1938

Дата смерти

07.06.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1938

Отец: Бобовников Иосиф Наумович

Мать: Бобовникова Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Галина Александровна

Отец ребёнка: Прасол Александр Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прасол Виталий Александрович

Отец ребёнка: Прасол Александр Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прасол Александр Леонтьевич

Смерть
07.06.2023

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