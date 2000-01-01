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Хлынов Филип Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Николай Григорьев

Мать: Анна Иванова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Хлынов Лаврентий Филипов

Мать ребёнка: Хлынова Анисья Михайлова

Рождение ребёнка
1818

Сын: Хлынов Дмитрий Филипов

Мать ребёнка: Хлынова Анисья Михайлова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Хлынов Василий Филипов

Мать ребёнка: Хлынова Анисья Михайлова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Хлынов Яков Филипов

Мать ребёнка: Хлынова Анисья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлынова Анисья Михайлова

Смерть
Неизвестно
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