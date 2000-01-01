Хлынов Филип Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Николай Григорьев
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Хлынова Анисья Михайлова
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Хлынова Анисья Михайлова
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Хлынова Анисья Михайлова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Хлынов Яков Филипов
Мать ребёнка: Хлынова Анисья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлынова Анисья Михайлова
Смерть
Неизвестно