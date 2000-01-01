(Киселёва) Ирина Максимовна
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения17.04.1815
Дата смерти05.05.1817
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1815
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.05.1817
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)