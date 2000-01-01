(Киселёва) Ирина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киселёва) Ирина Максимовна

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Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

17.04.1815

Дата смерти

05.05.1817

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1815

Отец: Киселёв Максим Тихонович

Мать: Киселёва Гликерия Васильевна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.05.1817
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
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