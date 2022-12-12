Довгомеля Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.?
Дочь: Довгомеля Мирослава Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Довгомеля Анна Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности