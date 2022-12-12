Довгомеля Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгомеля Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.?

Дочь: Довгомеля Мирослава Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Довгомеля Анна Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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