Елена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1751

Дочь: Акилина Артемова

Отец ребёнка: Артемий Парфенов

Михали, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д.608 (Метрические Коломенского 1751)
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Дарья Артемьева

Отец ребёнка: Артемий Парфенов

Смерть
Неизвестно
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