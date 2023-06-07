Елена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1751
Дочь: Акилина Артемова
Отец ребёнка: Артемий Парфенов
Михали, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д.608 (Метрические Коломенского 1751)
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Дарья Артемьева
Отец ребёнка: Артемий Парфенов
Смерть
Неизвестно