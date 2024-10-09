Сапожников Ипполит Григорьев
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
08.11.1811 ст.
Рождение ребёнка
13.09.1812 ст.
Сын: Сапожников Корней Ипполитович
Мать ребёнка: Сапожникова Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
22.04.1815 ст.
Сын: Сапожников Фёдор Ипполитов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Сапожников Евстафий Ипполитович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Сапожников Василий Ипполитов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Шачнева (Сапожникова) Анастасия Ипполитовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Сапожников Иосиф Ипполитович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1871
от паралича