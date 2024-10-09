Сапожников Ипполит Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожников Ипполит Григорьев

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

1871

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Сапожников Григорий Афанасьев

Мать: Сапожникова Степанида Андреевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
08.11.1811 ст.

Жена: Сапожникова Татьяна Петровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.09.1812 ст.

Сын: Сапожников Корней Ипполитович

Мать ребёнка: Сапожникова Степанида Андреевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.04.1815 ст.

Сын: Сапожников Фёдор Ипполитов

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Сапожников Евстафий Ипполитович

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Сапожников Василий Ипполитов

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Шачнева (Сапожникова) Анастасия Ипполитовна

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Сапожников Иосиф Ипполитович

Мать ребёнка: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1871
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
от паралича

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