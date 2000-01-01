Шарненков Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарненков Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарненков Александр Вениаминович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарненков Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Шарненкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарненков Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Шарненкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарненков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Шарненкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарненкова Анна

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