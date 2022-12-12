Сахаров Алексей Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСахаров Алексей Савельевич

Сахаров Алексей Савельевич

avatar

Место рождения

Сошки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сошки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Сахарова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Сахарова Любовь Александровна

Родилась возможно в 1921
Рождение ребёнка
1923

Сын: Сахаров Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Сахарова Любовь Александровна

Сошки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахарова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Сахарова Любовь Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close