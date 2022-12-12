Сахаров Алексей Савельевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Сахарова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Сахарова Любовь Александровна
Родилась возможно в 1921
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сахаров Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Сахарова Любовь Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахарова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Сахарова Любовь Александровна
Смерть
Неизвестно