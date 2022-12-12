Анна Сергеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Дмитрий Родионов
Отец ребёнка: Родион Сергеев
Рождение ребёнка
1802
Сын: Давид Родионов
Отец ребёнка: Родион Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Сергеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно