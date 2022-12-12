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Анна Сергеева

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Место рождения

Балакирево, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Балакирево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Дмитрий Родионов

Отец ребёнка: Родион Сергеев

Балакирево, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Давид Родионов

Отец ребёнка: Родион Сергеев

Балакирево, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
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