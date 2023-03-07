Лукьяненко Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения18.11.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.08.2005
Жена: Лукьяненко Татьяна
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.03.2007
Сын: Лукьяненко Олег Дмитриевич
Мать ребёнка: Лукьяненко Татьяна
Рождение ребёнка
06.08.2008
Сын: Лукьяненко Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: Лукьяненко Татьяна
Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край