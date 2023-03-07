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Лукьяненко Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

18.11.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
25.08.2005

Жена: Лукьяненко Татьяна

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.03.2007

Сын: Лукьяненко Олег Дмитриевич

Мать ребёнка: Лукьяненко Татьяна

Рождение ребёнка
06.08.2008

Сын: Лукьяненко Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: Лукьяненко Татьяна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
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