Евдокия Леонтьева 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Леонтьева

Место рождения

Исаково

Дата рождения

1821

Дата смерти

10.02.1849

Пол

Женский

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Леонтий Дмитриев

Мать: не указана

Исаково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
08.09.1841

Сын: Корнилий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
18.11.1843

Сын: Александр Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
25.11.1845

Дочь: Варвара Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
21.11.1847

Дочь: Екатерина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
21.11.1847

Дочь: Екатерина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Андреевич

Смерть
10.02.1849

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