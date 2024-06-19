Евдокия Леонтьева
Место рожденияИсаково
Дата рождения1821
Дата смерти10.02.1849
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Леонтий Дмитриев
Мать: не указана
Исаково
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
08.09.1841
Сын: Корнилий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
18.11.1843
Сын: Александр Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
25.11.1845
Дочь: Варвара Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
21.11.1847
Дочь: Екатерина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
21.11.1847
Дочь: Екатерина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Андреевич
Смерть
10.02.1849