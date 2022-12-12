Ладыгина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиОколо 1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Мария Корнеевна
Отец ребёнка: Ладыгин Корней Прокофьевич
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Ладыгин Анатолий Корнеевич
Отец ребёнка: Ладыгин Корней Прокофьевич
Рождение ребёнка
Около 14.10.1940
Дочь: Антонина Корнеевна
Отец ребёнка: Ладыгин Корней Прокофьевич
Место жительства
Около 1955
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1957