Ладыгина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Около 1957

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Мария Корнеевна

Отец ребёнка: Ладыгин Корней Прокофьевич

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Ладыгин Анатолий Корнеевич

Отец ребёнка: Ладыгин Корней Прокофьевич

Рождение ребёнка
Около 14.10.1940

Дочь: Антонина Корнеевна

Отец ребёнка: Ладыгин Корней Прокофьевич

Место жительства
Около 1955
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладыгин Корней Прокофьевич

Смерть
Около 1957
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