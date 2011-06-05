Фокин Максим Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокин Максим Олегович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

05.06.2011

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.2011

Отец: Фокин Олег Владимирович

Мать: Съедина Мария Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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