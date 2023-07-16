Байдакова (Бахарева) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байдакова (Бахарева) Антонина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахарев Михаил

Мать: Бахарева Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байдаков не знаем Борисович

Отец ребёнка: Байдаков Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байдаков сын 2 Борисович

Отец ребёнка: Байдаков Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байдаков Борис

Смерть
Неизвестно

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