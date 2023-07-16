Байдакова (Бахарева) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахарев Михаил
Мать: Бахарева Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байдаков не знаем Борисович
Отец ребёнка: Байдаков Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Байдаков Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Байдаков Борис
Смерть
Неизвестно